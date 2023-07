Ibrahimovic: «Allenare il Milan in futuro? Non si sa mai». Le parole dell’ex rossonero sui sogni e sul futuro

Ai microfoni del Corriere della Sera, l’ex rossonero Zlatan Ibrahimovic parla della possibilità di allenare il Milan in futuro.

Ecco le sue parole: «Dove mi vedo tra 10 anni? Faccio un passo alla volta. L’Italia ha un posto speciale nel mio cuore e Milano è dove vivo oggi, il resto ce lo dirà il tempo. All’inizio della mia carriera ero una bomba a orologeria, sia in campo sia fuori. In questa fase della mia vita il mio ego è scomparso: non ho nulla da dimostrare. Cosa oggi dà felicità? Motivare gli altri a praticare attività fisica, in qualsiasi forma, è qualcosa che mi rende felice. Se tra i miei sogni c’è quello di allenare, magari il Milan? Non si sa mai»