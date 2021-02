Ibrahimovic meglio di Ronaldo e Lukaku, media gol impressionanante

Zlatan Ibrahimovic, a dispetto dei 39 anni suonati, continua a stupire. Oggi è arrivata un’altra doppietta, la sesta in questa stagione

Zlatan Ibrahimovic, a dispetto dei 39 anni suonati, continua a stupire. Oggi è arrivata un’altra doppietta, la sesta in questa stagione. Lo svedese al momento non è in testa alla classifica marcatori perché ha saltato diverse partite per infortunio e per covid.

Tuttavia, un dato lascia riflettere: il rossonero ha la media gol più alta della Serie A, con più di un gol a partita (14 reti in 11 partite). In altri termini, più di una rete a partita, molto meglio dei rivali Cristiano Ronaldo e Lukaku.