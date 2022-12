Ibrahimovic: «Leao è di un altro livello, il Milan è l’ambiente giusto per lui»

Zlatan Ibrahimovic esalta Leao: in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, parla del portoghese e del loro rapporto.

LEAO – «Il Milan è l’ambiente giusto per lui. Qui ha fiducia, spazio e libertà, cosa che in un altro club non è scontata: dipende da te. Poi si vede che è felice, ride sempre prima di segnare. Theo è migliorato tantissimo, De Ketelaere è forte e serve pazienza. Ma Leo è di un altro livello. Quando fa bene lo massacro, non deve accontentarsi di quello che sta facendo.»

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA!