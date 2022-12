Ibrahimovic: «Ibra manca al Milan, ma è vero anche il contrario». Il giocatore rossonero ha parlato di tanti temi

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic ha parlato del rientro in campo, degli obiettivi, della Champions e di alcuni suoi compagni di squadra. Ecco le parole del giocatore del Milan:

IL RITORNO IN CAMPO – «Sto bene, miglioro giorno dopo giorno. Al Milan manca Ibra, ma è vero anche il contrario: a Ibra manca il Milan. Da fuori non è la stessa cosa. Per il rientro in campo, non c’è una data, quando sono pronto giocherò. Fosse per la voglia, sarei già titolare.»

IL RITIRO – «Sono ancora in campo perché sento ancora l’adrenalina, l’emozione del pubblico, l’odore del campo. Non mi accontento, ne voglio sempre di più. Ho scelto di operarmi per andare avanti ma anche per stare bene.»

GLI OBIETTIVI E LA CHAMPIONS – «Voglio vincere tutto: Coppa Italia, Supercoppa, Champions. I miei non sono sogni, ma obiettivi. Alla fine tutto è possibile, il calcio lo insegna, guardate il Marocco ai Mondiali. Il Milan ha un collettivo molto, molto forte.»

LA RIMONTA SCUDETTO – «Il Napoli è forte, Kvraratskhelia il giocatore che più mi ha impressionato. Anche la Juve però sta rientrando e l’Inter è in corsa. Noi ci siamo.»

GIROUD – «Lui non lo dirà mai, ma sono io il suo idolo. Olivier è un grande, è fondamentale per noi. Importantissimo lo scorso anno e decisivo quest’anno. Una persona fantastica, seria, elegante, un professionista eccellente.»

LEAO – «Il Milan è l’ambiente giusto per lui. Qui ha fiducia, spazio e libertà, cosa che in un altro club non è scontata: dipende da te. Poi si vede che è felice, ride sempre prima di segnare. Theo è migliorato tantissimo, De Ketelaere è forte e serve pazienza. Ma Leo è di un altro livello. Quando fa bene lo massacro, non deve accontentarsi di quello che sta facendo.»