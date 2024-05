Xavi Milan, il suo FUTURO torna in bilico! Ore roventi a Barcellona: cosa succede

Xavi Milan, il FUTURO del tecnico torna nuovamente in bilico! Sono ore roventi a Barcellona: che cosa succede

Arrivano importanti novità da Barcellona per quanto riguarda il futuro di Xavi, uno degli allenatori accostati alla panchina del Milan prima che lo stesso club blaugrana lo riconfermasse sulla propria panchina anche per la prossima stagione.

Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, Laporta non sarebbe felice dopo le recenti parole di Xavi sulla situazione finanziaria in cui versa il club catalano. Per questo motivo è tutt’altro da escludere un nuovo ribaltone in panchina.