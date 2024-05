Formazione Torino Milan, Pioli SVELA la sua scelta: «Lui non giocherà dall’inizio». Le parole in conferenza

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Torino e Milan, Stefano Pioli ha parlato anche delle possibili scelte in vista del match dell’Olimpico Grande Torino. Le sue dichiarazioni.

GIROUD SPERA NEI 50 GOL E VEDE IDEE CHIARE NELLA SOCIETA’ – «Non dovete farle a me queste domande. Ho parlato con alcuni ragazzi per le scelte delle ultime partite. Ho parlato con Oli, non giocherà domani dall’inizio ma giocherà l’ultima partita. Mi auguro possa arrivare a 50 gol. Il rapporto che ho creato con quei giocatori, che son con me da 4/5 anni, è veramente profondo, che va oltre quello che abbiamo fatto e non fatto. Io non posso che essere grato e felice. Faccio questo lavoro per emozionarmi e qui mi sono emozionato coi miei giocatori. Questo va oltre ogni risultato, critica, gloria. Io mi sono emozionato e per questo dirò sempre grazie ai giocatori che ho allenato».

