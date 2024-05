Pioli ha già avvisato lo spogliatoio del Milan: «Cercherò di far giocare tutti in queste ultime due partite». Le sue dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Torino e Milan, Stefano Pioli ha parlato delle ultime due partite di campionato che chiuderanno la stagione dei rossoneri.

FAR GIOCARE TUTTI NELLE ULTIME PARTITE – «Oggi non si è allenato Theo che ha avuto un attacco influenzale, vediamo se recupererà per domani. Quest’anno tutti hanno dato il massimo: ho detto alla squadra che se riuscirò farò giocare tutti in queste ultime due partite. Quello che conta è che abbiamo l’atteggiamento giusto e la voglia giusta, ma sarà così».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI PRE TORINO-MILAN