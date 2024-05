Jaissle Milan: è LUI il nuovo nome per la panchina rossonera! TUTTI i dettagli sulla ricerca del nuovo allenatore

Il Milan potrebbe sorprendere nella ricerca del prossimo allenatore e il nuo nome per la panchina rossonera è quello di Matthias Jaissle.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico dell’Al-Ahli risponde perfettamente alle richieste del club rossonero: ovvero, un un profilo non ancora uscito ed eventualmente di un giovane tecnico in rampa di lancio. Inoltre, lo scorso anno fece grandi cose con il Salisburgo, affrontando proprio i rossoneri in Champions League.