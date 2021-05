Ibrahimovic, la grande occasione e quel conto in sospeso con la Juve

Zlatan Ibrahimovic incrocerà il proprio destino con la Juventus per l’ennesima volta. Per lo svedese c’è un conto in sospeso

Zlatan Ibrahimovic incrocerà il proprio destino con la Juventus per l’ennesima volta. Per lo svedese c’è un conto in sospeso, risalente alla rivalità con i bianconeri di Conte, quando l’attaccante fu costretto a saltare lo scontro scudetto.

A distanza di anni, Ibra ha l’occasione di trovare la propria vendetta, in un periodo in cui non va a segno da ben quattro partite.