Ibrahimovic incoraggia Leao: «Deve solo capire che gioca nel Milan»

Zlatan Ibrahimovic ha commentato il derby e la prestazione di Leao al termine del derby vinto dai rossoneri

Zlatan Ibrahimovic ha parlato di Rafael Leao e della prestazione dei giovani rossoneri. Ecco le sue parole a Sky Sport:

«Gioco con ragazzi che sono disponibili. E poi stanno facendo bene, ascoltano. Mettono intensità. Io non accetto quando qualcuno si rilassa in allenamento, serve sempre dare il cento per cento. Leao è forte, ha un fisico quasi migliore del mio. Deve solo concentrarsi e capire che possibilità ha a giocare nel Milan e qui non si ha pazienza».