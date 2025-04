Ibrahimovic Furlani, il presidente del Milan fa chiarezza: sul loro rapporto

Ibrahimovic Furlani, Paolo Scaroni ha parlato del rapporto tra i due. Queste le sue parole a Il Foglio – San Siro

Il rapporto tra Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani, fa chiarezza il presidente del Milan, Paolo Scaroni.

LE PAROLE – «Resta un valore aggiunto per il Milan e per RedBird. Lui è un consulente di RedBird prestato al Milan. Ibra è stato ed è ancora un grandissimo campione nella sua attività. Io devo dire che vedo un clima positivo. Leggo anch’io ogni tanto di posizioni diverse, ma in realtà a me non pare. Mi sembra che i rapporti con Furlani siano eccellenti».