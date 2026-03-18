Ibrahimovic, dalle Olimpiadi al Mondiale: l’ex campione svedese sarà il commentatore per Fox Sports durante la Coppa del Mondo

Ibrahimovic non si ferma più, dopo le Olimpiadi arriva anche il Mondiale: lo svedese sarà il commentatore per Fox Sports

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del Milan per conto di RedBird, ha ufficializzato il suo prossimo grande impegno mediatico: sarà il commentatore di punta per Fox Sports durante i Mondiali 2026. Il colosso televisivo americano si è assicurato la presenza dell’ex fuoriclasse per il torneo che prenderà il via tra meno di 100 giorni e che vedrà protagoniste le sedi di Stati Uniti, Canada e Messico. L’annuncio è arrivato tramite un video sul profilo Instagram di Ibra, accompagnato dal consueto stile iconico: «Il Mondiale Fifa 2026 sarà il miglior Mondiale della storia! Sono contento di annunciare che mi unirò a Fox Sports negli Stati Uniti quest’estate per commentare il Mondiale. Sei la benvenuta, America».

Ibrahimovic, dalle Olimpiadi al sogno Mondiale

Il video di presentazione è anche un omaggio a Milano, reduce dal grande successo dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Ibrahimovic ha colto l’occasione per scherzare con il pubblico americano, celebrando la chiusura della kermesse olimpica e lanciando la sfida calcistica:

«Dove sono andati tutti? I Giochi Olimpici sono finiti ma non c’è motivo di essere tristi o depressi. È stato bello no? Tifare per i vostri rossi, bianco e blu, tutte le medaglie d’oro: è stato bello. Ma ormai tutto è andato e non sai cosa fare e vuoi guardare i migliori del mondo. Sono qui per dare una bella notizia al popolo americano: non è solo il Mondiale Fifa ad arrivare su Fox quest’estate, anche Zlatan! Ci vediamo presto e sei la benvenuta America!»

L’accordo segna un passo importante per il brand Milan e per la visibilità di RedBird negli States, portando una delle figure più carismatiche del calcio mondiale nelle case di milioni di spettatori americani. Mentre il club rossonero, sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri, si prepara a chiudere la stagione, il suo Senior Advisor è già pronto a prendersi la scena globale come opinionista di lusso per l’evento sportivo più atteso dell’anno.