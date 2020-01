Zlatan Ibrahimovic ha parlato anche delle tappe fondamentali che l’hanno portato ad accettare il Milan oggi

Nella sua conferenza stampa da Casa Milan, Zlatan Ibrahimovic ha svelato quando il suo ritorno al Milan è diventato realtà:

«Dopo l’ultima partita giocata a Los Angeles ho ricevuto la chiamata di Paolo Maldini, ne abbiamo parlato. A 38 anni ho ricevuto più richieste di quando ne avevo 28 ma a quest’ età non scegli per soldi ma solo se l’adrenalina è tanta. Poi ho parlato molto anche con Zvone Boban ma ancora non avevamo un accordo ufficiale. Poi dopo l’Atalanta le chiamate sono diventate tante. Io non avrei mai voluto lasciare il Milan ma oggi sono di nuovo qui per dare il mio massimo».