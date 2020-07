Ibrahimovic e la battuta scudetto: ecco la media punti con Zlatan

Ieri sera Zlatan Ibrahimovic si è lasciato andare ad una battuta sulla propria avventura in rossonero

Ieri sera Zlatan Ibrahimovic si è lasciato andare ad una battuta sulla propria avventura in rossonero. Lo scudetto sarebbe stato possibile con lo svedese in campo dalla prima giornata, questo il concetto espresso da Zlatan ai microfoni dei giornalisti. Se andiamo oltre la battuta notiamo come la media punti con l’attaccante ex Los Angeles Galaxy sia di 1.9 a partita: potremmo dire una quota da qualificazione in Europa (forse in Champions League). Si spera che i rossoneri nella prossima stagione possano partire fin da subito con un attaccante di livello già dalla prima giornata.