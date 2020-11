Ibrahimovic e il Covid: «Vi racconto la mia esperienza»

Ibrahimovic a Sport Bladet ha anche parlato della positività al Covid che l’ha colpito nelle scorse settimane

Intervistato da Sport Bladet, Zlatan Ibrahimovic ha anche parlato della positività al Covid che l’ha colpito nelle scorse settimane: «Feci un test della UEFA – non dell’Italia – perché stavamo per giocare l’Europa League. Hanno eseguito i miei test tre volte per essere sicuri. Quindi ok, sono andato a casa, ma non avevo sintomi. Dopo tre giorni ho avuto mal di testa. Ma poi non sapevo se avevo mal di testa solo perché ero intrappolato a casa e ripetevo le stesse cose tutto il tempo. Ma poi ho iniziato ad avere mal di schiena quando dormivo. Mi sono svegliato alle tre del mattino, pensando che dovevo prendere qualche pillola. Mi hanno dato molte pillole e sono davvero contrario ma dopo dieci minuti il ​​dolore e il mal di testa erano scomparsi. Allora è andato tutto bene. Il quinto giorno ho cenato e ho notato che non sentivo più il gusto “Strano, non sento niente”. Senza sapore. Poi ho preso un caffè – perché il caffè è forte – ma neanche allora ho sentito niente»

LA RIPRESA – «Dopo una settimana a casa ho sentito di voler riprendere ad allenarmi. Chiunque sia risultato positivo al test ottiene una palestra a casa, e l’avevo già ricevuta qualche giorno prima. Mi sono detto “Vediamo cosa succede” ma dopo una settimana quando ho iniziato a fare esercizio ho sentito che mi stancavo rapidamente. Ma l’ho fatto lo stesso, perché volevo aprire i polmoni, far funzionare il mio cuore, aumentare il mio battito cardiaco. Ma non ho ottenuto di più. Non avevo febbre, nessun altro di questi segni o sintomi di cui parlano. Il Coronavirus è qualcosa con cui dobbiamo convivere».