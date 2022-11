In occasione dei Globe Soccer Awards Zlatan Ibrahimovic è stato intervistato da Sky Sport. Ecco che cosa ha detto

CONDIZIONE – «Ho tanta voglia, non mi vedi bene? Sto bene, sto meglio. Lavoro, lavoro e speriamo torni indietro qualcosa

SERATA IMPORTANTE – «È importante perché io sono qua»

MILAN – «Questo campionato è un po’ differente, nella prima parte di stagione non potevo esserci, spero di sì nella seconda. La squadra è cresciuta tanto da quando sono arrivato. La squadra sta facendo bene, il Napoli sta facendo meglio e si vede dalla classifica. Ma la seconda parte è più importante della prima»

SCUDETTO «Perché non dobbiamo crederci? Ci crediamo sempre»

SFIDA CHAMPIONS CONTRO IL TOTTENHAM – «La Champions è sempre difficile. Sarà una partita aperta, non c’è un favorito. Devi stare bene quando arriva il momento».

MALDINI E MASSARA – «Stanno facendo un grandissimo lavoro. Grazie a loro il Milan sta facendo questo corso di successo. Stanno crescendo come la squadra e come il club, il club è in nuove mani e non è come prima. Stiamo facendo un grande lavoro, ognuno ha la sua responsabilità e tutti stanno facendo bene»