Ibrahimovic deluso, non vede un progetto per riportare in alto il Milan

Zlatan Ibrahimovic oggi è apparso frustrato per larghi tratti della partita. In parte per demeriti propri, in parte per le lacune della squadra. Ma ciò che più lo ha deluso è la polemica societaria: lo svedese non sembra intravedere in Elliott e Gazidis un progetto che possa riportare in alto il Milan.

L’attaccante sa benissimo che a gennaio sono stati Maldini e Boban a volerlo fortemente in rossonero. Con l’addio del croato e quello probabile di Maldini e Pioli da qui al termine della stagione, Ibra potrebbe non avere nessun interesse per rinnovare il contratto. Dall’altra parte del tavolo Gazidis non vuole offrire un ingaggio ad un giocatore di 38 anni perché le motivazioni economiche vengono prima di quelle sportive.