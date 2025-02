Ibrahimovic a DAZN: «Gimenez è forte come me. Tanti cambi? Al Milan contano i risultati»

Ibrahimovic a DAZN. Le dichiarazioni del rappresentante rossonero a pochi minuti della partita del campionato di Serie A contro l’Inter

Intervenuto a pochi minuti del match del Milan contro l’Inter Ibrahimovic ha dichiarato:

«Prima di un derby bisogna essere concentrati. Il calciomercato è stato molto intenso ma siamo soddisfatti. Personalmente è stato un periodo molto intenso, abbiamo fatto le giuste operazioni sia in entrata che in uscita: la nostra squadra è stata rinforzata. Alcune cose non sono andate bene e abbiamo dovuto cambiare: questo è il calcio. Al Milan bisogna avere continuità. Al Milan c’è sempre pressione di risultati: se non arrivano bisogna cambiare. Gimenez? Lui è forte come me».