Ibrahimovic a Dazn: «Il Milan mi ha dato amore. Futuro? Non sono preoccupato»

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato a Dazn dopo l’annuncio di ritirarsi dal calcio. Le parole

Zlatan Ibrahimovic a DAZN dopo Milan Verona.

PAROLE – «Ho tanti pensieri in testa, tanta adrenalina. È stato un finale con tante emozioni ma non sono preoccupato per il futuro. Mi prenderò del tempo per godermi quello che ho fatto. Voglio stare tranquillo nel primo periodo, abituarmi ad allenarmi ma senza calcio. Sono curioso, ho fame di fare qualcosa e se lo faccio voglio fare la differenza. Si è visto il vero Ibra? Dipende dalle situazioni. Il Milan mi ha dato amore, ho tante emozioni per il club, sono felice e ho ringraziato tutti con il cuore. Chi mi conosce sa chi sono. Poi in campo cambio e faccio di tutto per vincere».