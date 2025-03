Ibrahimovic a DAZN: «Ho contratto un virus negli ultimi giorni. Mio futuro lontano al Milan? La verità è questa»

Ibrahimovic a DAZN. Le dichiarazioni dello svedese a pochi minuti dall’inizio della partita del campionato di Serie A contro il Napoli

A pochi minuti dall’inizio del match che giocherà il Milan contro il Napoli Ibrahimovic ha dichiarato a DAZN:

«Non mi vedevate da un po’? Sono stato male, ho preso un virus e ho perso tre kili. Mio futuro al Milan? Sono qua per aiutare sia nel presente che nel futuro del Milan. Nuovo Direttore Sportivo? Stiamo parlando tutti i giorni per capire cosa serve o non serve. Ho visto che hanno scritto che ho litigato con Furlani e non è assolutamente vero. Con lui parlo tutti i giorni e lo faremo anche in futuro. Passaggio al Napoli da calciatore? Sono stato vicino a loro sei anni fa circa ma non è successo. Mi ricordo che nell’ultima partita che ho giocato qua ho segnato due gol».