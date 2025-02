Ibrahimovic in conferenza: «Abbiamo dominato, ma martedì non sarà facile!»

Conferenza stampa Ibrahimovic: il Senior Advisor del Milan ha analizzato la vittoria dei rossoneri contro il Verona. Le dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa dopo Milan-Verona, Zlatan Ibrahimovic ha dichiarato:

PAROLE – «Oggi abbiamo dominato la partita. So che è una partita non facile, con un avversario che difende e chiude tutti gli spazi: se la sblocchi all’inizio, si aprono gli spazi e diventa un’altra gara. Più tempo passa senza gol e diventa difficile. Martedì sarà totalmente diversa, in Champions contro una squadra che gioca e che non verrà qua per difendere: faranno il loro gioco ma anche noi, serve un Milan al top per fare risultato.