Ibrahimovic: «Per noi è tra i più forti al mondo: come glielo spieghi come deve giocare?»

Ibrahimovic, nella conferenza stampa di presentazione di Milan-Feyenoord si è espresso così su un calciatore rossonero

Rafael Leao è tra calciatori più forti al mondo, parola di Zlatan Ibrahimovic. Nella conferenza stampa di presentazione di Milan-Feyenoord, ritorno dei playoff di Champions League, il senior advisor di Red Bird ha esaltato le doti del portoghese.

IBRA SU LEAO – «Per noi è tra i più forti al mondo: come glielo spieghi come deve giocare? Lo sai lui, per questo è tra i più forti al mondo. Poi puoi indirizzarlo tatticamente, ma non puoi spiegargli come deve giocare. È lui che te lo può spiegare. C’è un motivo se lui è al Milan. Mi hanno chiesto una cosa su Leao nell’ultima partita, ma sa lui cosa fare con la palla o meno».

QUOTE MILAN FEYENOORD – Milan e Feyenoord ripartono dal punteggio di 1-0 in favore degli olandesi maturato all’andata. Conceicao per ribaltare il discorso qualificazione e centrare gli ottavi di Champions si affiderà ancora al grande ex di turno Santiago Gimenez. La quota DOPPIA CHANCE 1X (vittoria del Milan o pareggio) è data a 8.00 invece che a 1.07 da Planetwin 365 grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti e valida solo tramite link. La stessa giocata è quotata a 1.09 da Goldbet e da Snai.