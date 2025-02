Ibrahimovic: «Il Milan deve fare la storia, questi sono i nostri obiettivi»

Ibrahimovic in conferenza stampa ha detto la sua su quelli che devono essere gli obiettivi del Milan nel corso di questa stagione e non solo

Zlatan Ibrahimovic nella conferenza stampa di presentazione di Milan-Feyenoord ha parlato di quelli che devono essere gli obiettivi del club tra Champions League, Serie A e Coppa Italia. Queste le sue dichiarazioni:

LE PAROLE – «Sono un vincente, voglio portare risultati. Non cerco di fare cose che non rimangano nella storia, cerco di fare la differenza per scrivere la storia. E il Milan è un club che scrive la storia. Chiunque lavora nel Milan è qui per fare la stessa cosa. Se vinci porti i trofei, questo è il Milan. Se guardi la storia del Milan in Champions allora ha scritto la storia della competizione. Vogliamo continuare a fare questa cosa. Siamo il Milan e dobbiamo continuare a portare risultati e scrivere la storia. Domani è come una finale».