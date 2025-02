Ibrahimovic commenta così la scelta del ritiro dal calcio giocatore

Ibrahimovic, Senior Advisor del Milan, ha parlato del momento del club rossonero e degli obiettivi di RedBird: le dichiarazioni

Intervistato da GQ Italia, Zlatan Ibrahimovic ha dichiarato riguardo il suo ritiro dopo l’ultima stagione al Milan:

POST RITIRO – «Ho iniziato a godermi la vita in un altro modo, senza allenarmi ogni giorno. Sono stato tanto con la mia famiglia, come faccio sempre. Io non sono uno che esce la sera. Se guardi il mio Instagram, non troverai mai una foto di mia moglie o dei miei figli. Perché per me loro sono sacri, privati. E quindi, dopo che ho smesso di giocare, ho passato tanto tempo con loro. E rivivevo la mia vita attraverso loro. Era come un flashback, ma con loro ma non con me in campo. Perché quando giocavo, di tempo per loro ne avevo poco. Adesso volevo recuperare. È stato veramente fantastico».