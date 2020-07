Ibrahimovic, c’è un segnale che porta al rinnovo del contratto

Zlatan Ibrahimovic non ha ancora deciso cosa fare del proprio futuro. Eppure c’è un segnale che lascia ben sperare

Zlatan Ibrahimovic non ha ancora deciso cosa fare del proprio futuro. Forse non ha ancora deciso nemmeno il Milan che per ora non ha ancora affondato il colpo con Mino Raiola. L’agente aspetta i rossoneri cercando di limare i dettagli e possibilmente giocare al rialzo per il proprio assistito. Eppure un segnale di oggi sembra portare al rinnovo. Nella presentazione social della nuova maglia dei rossoneri compaiono tre giocatori simbolo per la tifoseria: Alessio Romagnoli, Theo Hernandez e Zlatan Ibrahimovic. La presenza dello svedese nella foto non si concilierebbe con un addio già a partire da settimana prossima. Evidentemente a Casa Milan sono piuttosto ottimisti sul rinnovo contrattuale.