Le dichiarazioni di Ibrahimovic su Gerry Cardinale: l’aneddoto simpatico su Harvard

Ibrahimovic, Senior Advisor del Milan, ha parlato del momento del club rossonero e degli obiettivi di RedBird: le dichiarazioni

Intervistato da GQ Italia, Zlatan Ibrahimovic ha parlato non solo di Milan squadra ma anche direttamente di Gerry Cardinale:

CARDINALE – «Ho detto a Gerry, sono probabilmente l’unica persona in quel sito che non è andata ad Harvard. Anzi: io vengo dalla strada. Lui si è messo a ridere. Dice che mi vuole anche per quello. È stato tutto merito di Gerry. Quando ho smesso di giocare avevo 42 anni. Mi sono detto: ‘Ascolta, devi essere realista. Devi accettare che non sei più quello di prima’. Il problema più grande, il vero problema che ogni calciatore ha, è proprio questo: accettare la realtà e mettere da parte l’ego. Capire che hai superato la data di scadenza. Io l’ho fatto. L’ho accettato. E così ho trovato la mia pace. Da quel momento sono tranquillo. E quella era la parte più difficile».