Ibrahimovic, boss del Milan? Lo svedese fa chiarezza sulla famosa frase

Ibrahimovic in un’intervista a GQ Italia ha spiegato il perché si è definito boss del Milan. Una classica battuta

Zlatan Ibrahimovic intervenuto a GQ Italia, ha fatto chiarezza sulla frase “Sono il Boss” che ha suscitato polemiche sia in casa Milan che nell’intera Serie A.

IBRAHIMOVIC COME BOSS – «Ho fatto una battuta, una di quelle classiche, da Ibra, no? Ma dipende sempre da con chi scherzi. Parlando con te, magari non la direi. Ma lì c’erano ex giocatori, quindi ho detto: ‘Io sono il boss, e tutti lavorano per me’. La prima volta l’ho detto in un’intervista in inglese, ma aggiungendo che era una battuta. Perché poi ho anche chiarito il mio ruolo di advisor, rappresentante della proprietà, tutto il resto. Ma ovviamente, quando ero giocatore, una battuta così veniva presa in un certo modo. Ora? Ognuno la interpreta come vuole».