Ibrahimovic sugli alti e bassi stagionali: le dichiarazioni alla vigilia del Feyenoord

Conferenza stampa Ibrahimovic: il Senior Advisor del Milan presenta la gara di domani in Champions League contro il Feyenoord

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del Milan, presenta in conferenza stampa la sfida di domani in Champions League contro il Feyenoord.

ALTI E BASSI STAGIONALI – «La squadra domani deve essere concentrata, aggressiva e più concreta rispetto all’andata. Devono entrare con la mentalità che è come una finale. L’importante è vincere, anche se è ovvio che vuoi giocare bene. Siamo sotto di un gol, dobbiamo fare risultato per passare. Ognuno deve spingere il compagno e farlo essere concentrato. È una cosa collettiva che inizia con qualche individualità. Anche chi è in panchina deve spingere, è tutto collegato al collettivo. È questo che fa un gruppo e fa squadra».