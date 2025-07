MN24 – Ibrahimovic e Allegri insieme prima dell’allenamento rossonero! Le ultime da Milanello. Segui le ultimissime

La stagione 2025/2026 del Milan ha preso ufficialmente il via oggi a Milanello, con il raduno della squadra e la significativa presenza di tutti i vertici dirigenziali rossoneri. Un segnale forte di unità e determinazione per il club meneghino, che si appresta ad affrontare un’annata ricca di sfide. Presenti il neo direttore sportivo Igli Tare, ex dirigente della Lazio, noto per le sue capacità nel calciomercato e Geoffrey Moncada, responsabile dell’area scouting e architetto delle future rose; oltre a Zlatan Ibrahimovic.

L’atmosfera era carica di aspettative, con i giocatori che hanno salutato lo staff e i dirigenti in un clima di rinnovato entusiasmo. Ma l’attenzione maggiore era puntata su due figure che incarnano il passato glorioso e la speranza per il futuro del Diavolo: Massimiliano Allegri e Ibrahimović.

L’Incontro tra Allegri e Ibrahimović: Un Abbraccio tra Passato e Futuro

Zlatan Ibrahimović, l’indimenticabile attaccante svedese e ora dirigente senior del Milan, si è trattenuto a lungo a colloquio con Massimiliano Allegri, il tecnico livornese che ritorna sulla panchina rossonera. Un incontro non casuale, ma intriso di significato e di ricordi. Fu proprio sotto la guida di Allegri, infatti, che un’altra grande squadra rossonera, con Ibrahimović protagonista in campo, conquistò il 18° Scudetto della storia del club nel 2011.

Il dialogo tra il tecnico e l’ex campione è stato definito “abbastanza lungo”, un confronto a porte chiuse che ha alimentato speculazioni e aspettative. Si è percepita una profonda sintonia, unita a un abbraccio “al sapore di nostalgia ma anche di speranza per il futuro”. Questo momento simbolico ha suggellato l’inizio di una nuova collaborazione tra due figure centrali nella storia recente del Milan, ora unite da ruoli diversi ma con un unico obiettivo: riportare il glorioso club lombardo ai vertici del calcio italiano ed europeo. La sinergia tra la dirigenza al completo e la guida tecnica di Allegri, coadiuvato dall’esperienza di Ibrahimović, è il primo, fondamentale passo verso la costruzione di un Milan competitivo e vincente per la stagione a venire.