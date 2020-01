Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 al termine della conferenza di presentazione di oggi a Casa Milan

Intervistato da Sky Sport al termine della conferenza di presentazione, Zlatan Ibrahimovic ha così parlato: «Le cose vanno avanti, le situazioni sono sempre differenti. Ho da sempre avuto un buon rapporto con i tifosi milanisti, quando ero qua ho sempre cercato di restituire sul campo il loro entusiasmo».

«Quando sono arrivato ero in una situazione differente, la gioia e la felicità non era al massimo. La gioia giocando a calcio mi è tornata qui. Con il Milan sin dal primo giorno mi sono sentito a casa. Oggi ho scelto di tornare qui nonostante anche altre richieste».

«Sono contento. Voglio entrare in campo e giocare. Ho parlato ieri con il mister che mi ha chiesto come stessi, ho risposto che sto bene. Non tocco il pallone da un po’ ma quello non mi manca».

«Occorre migliorare la situazione, cambiare piccole cose per rialzare la squadra e il collettivo. Individualmente voglio divertirmi, voglio fare San Siro come ho fatto prima».

«Tutti i miei compagni mi interessano, ora devo conoscerli in campo e un po’ fuori».