Ibra ricorda il motivo che l’ha spinto a tornare al Milan: storia e immagine

Ibra nella sua conferenza stampa ha ricordato i motivi che l’hanno portato a tornare in rossonero dopo 7 anni di attesa

Zlatan Ibrahimovic ha parlato dei motivi che l’hanno spinto a tornare in rossonero dopo sette anni dall’ultima volta:

«Il Milan è sempre il Milan, l’immagine e la storia non si può cambiare. La squadra dopo Berlusconi non è cambiata, io sono ancora un calciatore e resto positivo perché quando decido di buttarmi in un’avventura lo faccio al 100% altrimenti non mi sarei seduto qui insieme a Zvone e Paolo. Certo, forse sarebbe stato meglio se giocassero ancora». Queste le parole di Ibra.