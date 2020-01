Ibra, Pioli: «Vedere lavorare un campione così è un esempio»

Ibra al centro del progetto rossonero per serietà professionale, impegno e dedizione al lavoro che sicuramente gli regalerà grandissime gioie

Ibra citato da Pioli in conferenza stampa dopo la gara con la Spal. Lo svedese non ha giocato ma la domanda su di lui è comunque arrivata, con tanto di risposta esaustiva.

UN CAMPIONE- «L’arrivo di Ibra è stato importantissimo per quello che fa sul campo tutti i giorni, per quello che ha fatto vedere e Cagliari. Per l’atteggiamento e la professionalità che mette in tutto ciò che fa. Vedere lavorare un campione così è un esempio, sta dando tanto anche se non ha giocato».