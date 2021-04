Zlatan Ibrahimovic ha firmato il rinnovo di contratto con il Milan. Ad annunciarlo direttamente è il profilo Twitter di Amazon Prime Video Sport. «Zlatan Ibrahimovic ha firmato un nuovo contratto annuale con l’Ac Milan», questo il messaggio.

Zlatan Ibrahimovic has signed a new one-year deal with AC Milan per @FabrizioRomano ! 🔴⚫️

Il profilo riporta come fonte Fabrizio Romano, il quale ha confermato che lo svedese rimarrà al Diavolo fino al 2022. In serata è atteso l’annuncio ufficiale.

Zlatan Ibrahimovic stays at AC Milan until June 2022, confirmed. Official statement in the next hours.

Done, completed and here-we-go 🔴⚫️ #ACMilan #Ibra https://t.co/2j6u3NSK4m

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 22, 2021