I “Pagamenti invisibili”

Con la pandemia che continua a mandare in cortocircuito l’economia globale, le imprese e i consumatori stanno trovando modi più convenienti per pagare le loro risorse finanziarie in calo.

La pandemia ha dato il via al passaggio agli acquisti online e ha incrementato l’utilizzo di vari tipi di piattaforme, tra cui le piattaforme di gioco legale che offrono i migliori bonus di benvenuto sul mercato. Questo, a sua volta, ha contribuito ad accelerare l’adozione di pagamenti digitali, senza contatto e invisibili.

Questo nuovo concetto senza contanti e i relativi cambiamenti di back-end da parte delle banche per adottare i pagamenti in tempo reale (RTP) stanno diventando sempre più popolari, e hanno messo in moto il potenziale per un effetto a catena in tutto l’ecosistema dell’e-commerce.

Mentre era già in corso prima della pandemia, il passaggio mondiale ai pagamenti digitali è stato accelerato dalla crisi. Il mercato globale dei pagamenti digitali è cresciuto di quasi il 24% nel 2020 a 4,9 trilioni di dollari, secondo i dati di ricerca analizzati e pubblicati da un importante sito finanziario.

Il rapporto mostra che il mercato globale dei pagamenti digitali è cresciuto del 21% in valore rispetto alle transazioni dell’anno scorso. Prevede inoltre che il valore totale delle transazioni del mercato crescerà del 23,7% per raggiungere 4,93 trilioni di dollari.

Di conseguenza, anche il numero di utenti è destinato ad aumentare del 10,1 per cento per raggiungere 3,47 miliardi di dollari.

Come risultato della crescente infrastruttura di pagamento digitale portata avanti dal COVID-19, i pagamenti continueranno a cancellare e regolare velocemente nel 2021 e diventeranno più integrati nelle imprese. Questo renderà il processo di avvio dei pagamenti più veloce e più facile per i clienti finali.

In un futuro non troppo lontano, i dispositivi Internet of Things (IoT) di tutti i giorni diventeranno il nuovo portale di pagamento, consentendo agli elettrodomestici intelligenti e ai dispositivi indossabili di completare gli acquisti. Man mano che la tecnologia diventerà più sofisticata e la società continuerà a portare i dispositivi intelligenti nelle loro case, questi ‘pagamenti invisibili’ diventeranno più comuni, mentre i metodi di pagamento fisici diventeranno reliquie del passato.

Durante l’ultimo anno, i consumatori hanno dovuto adattarsi dal pagamento con i portafogli elettronici nei negozi a quello automatico attraverso le app. Ora i consumatori possono aggiungere l’esperienza di altre infrastrutture di pagamento posizionate per stabilire un nuovo standard.

L’uso crescente dei pagamenti senza contatto si sta unendo ad altre forme di pagamenti digitali per contribuire a un passaggio radicale verso un’economia senza contanti.

Il pagamento senza contatto si riferisce alle realtà di backroom che le banche impegnano all’interno del sistema di pagamento di denaro. Fornisce un metodo sicuro per i consumatori di acquistare prodotti o servizi utilizzando una carta di debito, di credito, una smartcard o un altro dispositivo di pagamento.

I consumatori pagano toccando una carta di pagamento o un altro dispositivo vicino a un terminale del punto vendita che esegue la tecnologia di pagamento senza contatto. Questo metodo di pagamento è anche chiamato “tap and go”.

In definitiva, i pagamenti senza contatto o invisibili culmineranno nel consolidamento dei giocatori all’interno dell’industria dei pagamenti digitali. Questo includerà il declino dei “giocatori” più piccoli.