I club di Superlega potrebbero essere esclusi da Fifa22 e PES

Fifa22 e PES, i 12 club rischiano di non rientrare nei famosi videogiochi della Ea Sports e della Konami. Le ultime

FIFA E PES – La secessione dei club di Superlega (Arsenal, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Atletico Madrid, Barcellona, Real Madrid, Juventus, Inter e Milan) rischia di aver ripercussioni anche per i fan di videogiochi.

Ea Sports e Konami potrebbe non inserire le squadre “ribelli” nei loro prodotti, deludendo i tanti appassionati in giro per il mondo. Per ora è solo un’ipotesi, dato che un veto definitivo porterebbe ingenti danni economici anche per i due marchi.