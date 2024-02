Hysaj avvisa il Milan: «Sarà una bellissima partita. Dobbiamo affrontarli in questo modo»

Hysaj avvisa il Milan: «Sarà una bellissima partita. Dobbiamo affrontare così i rossoneri». Le dichiarazioni del terzino

Intervenuto in occasione del match program di Lazio Milan, Elseid Hysaj, ha rilasciato una breve intervista.

RISCATTO DOPO FIRENZE- «Sappiamo che dobbiamo cambiare qualcosa, capire dove abbiamo sbagliato e cercare di migliorare soprattutto nei dettagli. Contro i viola è stata una partita dura e difficile che però non ci deve mettere addosso troppa negatività perchè in questo momento abbiamo bisogno di aria positiva»

BIG MATCH CHANCE PER RIALZARSI- «Gare del genere sogni di viverle da quando sei bambino, sarà una bellissima partita. Abbiamo la possibilità di far bene contro una grande squadra come il Milan.»

COSA VUOLE LA LAZIO- «Dobbiamo cercare di fare di più perchè lo meritiamo noi, la città, i tifosi. Sappiamo, prima di tirare le somme, di dover migliorare tutti quei dettagli che fanno la differenza, di stare compatti e crederci fino alla fine.»

COME SI BATTE IL MILAN- «Servirà la stessa Lazio vista col Bayern Monaco, quindi sul pezzo, che sappia affrontare e poi superare i vari momenti di difficoltà che ci saranno nel corso della sfida.»