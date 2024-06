Hummels Milan, l’agente allo scoperto: «Valuteremo offerte SOLO in un caso. Escludiamo queste destinazioni». Le parole

Il padre e agente di Mats Hummels esce allo scoperto sul futuro del difensore del Borussia Dortmund. Le dichiarazioni del calciatore accostato al mercato rossonero a dotsport.it.

PAROLE – «Ci sarà nei prossimi giorni un incontro con i gialloneri che hanno la precedenza. Ha bisogno di qualche giorno per ricaricare le pile. Poi, se non si dovesse trovare un accordo con il Dortmund, valuteremmo altre offerte. Ma quel che è certo è che Mats non andrà in Asia, in America o troppo lontano da Monaco. Non sappiamo cosa accadrà, ma sicuramente preferiamo soluzioni che permettano di raggiungere Monaco in poche ore»