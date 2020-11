Hubner elogia Ibrahimovic: «Con lui in campo la squadra è più aggressiva»

Ibrahimovic riceve gli ennesimi elogi per questo suo straordinario inizio di stagione. Questa volta a fargliegli, è Dario Hubner

Dario Hubner, attaccante dal passato in Serie A, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e del suo gol in rovesciata contro l’Udinese ai microfoni di TMW. Hubner ha dichiarato: «Le acrobazie sono cose che provi anche in allenamento, poi ti capita l’occasione giusta e lo rifai. È un gesto che ti viene quando le cose vanno bene. E Ibra comunque ne è capace come ha dimostrato».

Hubner aggiunge ancora: «Con Ibra in campo tutti danno qualcosa in più anche mentalmente. I compagni sanno che possono sbagliare, ma fino ad un certo punto. Il Milan è più aggressivo e i calciatori sanno che con lui in campo qualcosa di buono può succedere anche alla fine e combattono sino in fondo».