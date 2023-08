Hubner: «Giroud? Il tempo passa, sull'attacco del Milan...»

Dario Hubner, ex attaccante in Serie A, intervistato da Tuttosport ha detto la sua su Giroud e l’attacco del Milan

Le parole di Dario Hubner:

«Giroud non è uno da 20 gol, ne ha fatti 24 in due stagioni (11+13, ndr) e inoltre ha un anno in più, il tempo passa»

ATTACCO MILAN – «Riusciranno a garantire i gol che servono a Pioli o a mettere i due centravanti nelle condizioni per farli? Non so… Inoltre quando affronti avversari che si mettono con 8 giocatori stabilmente davanti al portiere e arrivi a un quarto d’ora dalla fine sullo 0-0, se hai lo stoccatore mantieni fiducia e puoi ancora trovare il gol, altrimenti è difficile»

OKAFOR – «Okafor ha tutto il futuro davanti a sè, ma è un altro che non mi dà l’idea di poter segnare quei gol che servono a una squadra per vincere lo scudetto. Gli auguro di smentirmi»