Howe nel post Newcastle Milan: «Non abbiamo difeso abbastanza bene»

Eddie Howe ha parlato a TNT Sports nel post partita di Newcastle Milan. Ecco cosa ha detto l’allenatore

«Fino ad un certo punto abbiamo fatto delle cose davvero buone: a volte eravamo dominanti, ma probabilmente avevamo bisogno del secondo gol. Non abbiamo difeso abbastanza bene i due gol. Entrambe le squadre volevano disperatamente vincere. Stavamo cercando di rimanere in Champions League, quindi dovevamo essere coraggiosi»

RIMPIANTI – «Penso che sarebbe sciocco da parte mia guardare indietro e iniziare a tirare fuori cose vecchie. Stasera abbiamo avuto l’opportunità di fare quello che dovevamo fare e non l’abbiamo fatto. Non potevamo provarci di più, abbiamo dato tutto»

COSA LASCIA QUESTA ESPERIENZA – «Tanto. Il valore della rosa, innanzitutto, è quello che ci ha esposto: non abbiamo avuto la capacità di utilizzare la rosa che avevamo creato. Ci siamo presentati molto limitati per quello che possiamo fare e questo non ci ha aiutato »

PREMIER LEAGUE – « Devi sempre usare la delusione – gli insuccessi – come motivazione e carburante per il tuo fuoco per assicurarti di continuare a raggiungere risultati. Torneremo in Premier League e cercheremo di fare tutto il possibile per essere costanti e restare lassù »