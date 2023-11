Howe non ci sta: «Non abbiamo vinto per un rigore non c’è. È una cosa frustrante». Le parole dell’allenatore del Newcastle

L’allenatore del Newcastle Howe ha parlato a margine del pareggio contro il PSG che costringe gli inglesi a giocarsi la qualificazione contro il Milan.

PAROLE – «Sono orgoglioso dei miei ragazzi, sono stati fantastici, non abbiamo vinto per un rigore che non c’è e non andava fischiato. Evidentemente al VAR non è stata presa in considerazione la velocità della palla, che si nota solo dal vivo. Inoltre il pallone colpisce prima il petto e questa è la cosa principale, ma anche se colpisse direttamente la mano credo che non sarebbe rigore perché il nostro giocatore è vicinissimo all’avversario. E’ una cosa frustrante. Credo che la pressione esercitata dal pubblico sull’arbitro sia stata condizionante. Qui c’è una pressione incredibile, estrema, soprattutti agli ultimi secondi della partita come in quest’occasione».