Hojlund Milan, nasce una nuova traccia di calciomercato: Tare tenterà il grande colpo se… Ultimissime notizie sui rossoneri

Allo stato attuale, il Milan di Allegri sta lavorando attivamente per rinforzare il reparto offensivo con un nuovo centravanti. Il nome in cima alla lista delle preferenze è quello di Dusan Vlahovic, in uscita dalla Juventus. L’affare, però, si presenta complesso, dato che i bianconeri non sembrano disposti a cedere il giocatore a cifre inferiori a quelle desiderate.

La situazione economica del club rossonero, infatti, rende difficile un investimento importante senza prima aver ceduto qualche pezzo pregiato. La dirigenza del Milan sta valutando ogni possibilità per trovare la quadra giusta e soddisfare le richieste del nuovo allenatore, che vede nel serbo il profilo ideale per guidare l’attacco.

In alternativa, un altro nome che circola con insistenza è quello di Rasmus Hojlund del Manchester United. Per il giovane attaccante danese, la formula del trasferimento potrebbe essere quella del prestito, soluzione che sarebbe più facilmente percorribile per il club milanese. L’ipotesi Hojlund offrirebbe una valida opzione tattica e finanziaria, garantendo al Milan un rinforzo di qualità senza dover sostenere un esborso economico immediato. La dirigenza rossonera sta valutando attentamente entrambe le piste, consapevole che la scelta del nuovo centravanti sarà cruciale per le ambizioni della prossima stagione.