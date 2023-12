Hincapié Milan, il Bayer Leverkusen lo ritiene incedibile: cosa filtra sul difensore. Le ULTIME verso gennaio

Il difensore del Bayer Leverkusen Hincapié è stato accostato nelle ultime ore anche al mercato Milan.

Secondo quanto riportato da Daniele Longo, il club tedesco non lo ritiene cedibile e i rossoneri non avrebbero mai sondato il terreno per chiedere informazioni.