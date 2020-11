Higuain: «Sarà il mio corpo a farmi capire quando dovrò ritirarmi»

Gonzalo Higuain attualmente gioca nell’Inter Miami in MLS. Lui per ora non pensa ancora al ritiro anche se sa che questi sono gli ultimi anni

Gonzalo Higuain, ex attaccante fra le altre anche del Milan, ha rilasciato un’intervista a ESPN.

Alla domanda se avesse già programmato il ritiro dal calcio giocato, Higuain ha risposto così: «La MLS è l’ultima tappa. Mi sarebbe piaciuto tornare al River Plate, ma le condizioni economiche del club e la pandemia non lo hanno reso possibile. In ogni caso, non penso al ritiro, perché, come dice Gianluigi Buffon, bisogna guardare giorno dopo giorno, anno dopo anno. Sarà il mio corpo a farmelo capire».