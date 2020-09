Highlights Milan-Brescia 3-1: le immagini del match VIDEO

Highlights Milan-Brescia le immagini del match pubblicate dall’account ufficiale rossonero sui social VIDEO

Highlights Milan-Brescia: vittoria netta e senza grossi patemi quella ottenuta questo pomeriggio per 3 a 1 dai giocatori rossoneri sul campo 2 di Milanello.

Quarto successo in quattro gare per i rossoneri che chiudono con il test con il Brescia la fase di pre-campionato e da domani si concentreranno sulla sfida di Europa League contro lo Shamrock. In rete per il Diavolo Franck Kessié, Lorenzo Colombo e Samu Castillejo.