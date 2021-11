Highlights e gol Fiorentina Milan Femminile: le immagini del match – VIDEO

Il Milan femminile ha vinto a Firenze contro la formazione viola e si avvicina al Sassuolo, sconfitto a Roma 2-0. Decisivo il gol di Nina Stapelfeldt. Le rossonere sono distante solo due punti dal secondo posto, valevole la qualificazione alla prossima Uefa Women Champions League.

Ecco tutte le azioni salienti con gol e highlights della partita delle rossonere contro le viola.

#FiorentinaMilan ⚽️

An important win in Florence for the Rossonere, watch the highlights! ⏪💪

Le rossonere vincono a Firenze grazie a Stapelfeldt, guarda gli highlights ⏪💪#FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/yCnNTVqhDy

— AC Milan (@acmilan) November 1, 2021