Hermoso Milan, importante NOVITÀ nella corsa al difensore dell’Atletico: cosa succede

Hermoso Milan, importante NOVITÀ nella corsa al difensore in scadenza con l’Atletico Madrid: cosa sta succedendo

Ci sono importanti novità per quanto riguarda il futuro di Mario Hermoso, difensore in scadenza con l’Atletico Madrid al termine della stagione e accostato nelle ultime settimane anche al calciomercato Milan.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, lo spagnolo che fin qui non ha rinnovato con i Colchoneros non è mai stato cercato dall’Inter, una delle possibili pretendenti. Un ostacolo in meno per i rossoneri.