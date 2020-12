Hauge, probabile titolare contro lo Sparta: minuti importanti e meritati, Pioli non intende risparmiarlo, può giocare e sarà molto utile

Hauge, probabile titolare contro lo Sparta: minuti importanti e meritati, Pioli non intende risparmiarlo, può giocare e sarà molto utile, nonostante l’impegno di domenica sera contro il Parma. Il ragazzo andrà ad inserirsi nell’elenco dei giovani pronti a dar man forte alla causa rossonera in una gara che potrebbe essere tutto o niente.

LA SUA GARA- Così come per Hauge, questa sarà di fatto la gara che concederà sia lo spazio necessario a chi gioca meno in campionato ma anche a Pioli per provare nuovi assetti tattici ma solo cambiando alcuni uomini, senza andare a modificare il modulo. Un esempio: Brahim Diaz trequartista, Colombo punta centrale, Dalot esterno destro e Krunic in mediana.