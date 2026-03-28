Ha convinto subito Tare, il Milan fa bingo: è il nuovo Robben

Il Milan che verrà necessita di innesti funzionali e pronti per affrontare più competizioni. Igli Tare ha già individuato un ragazzo che fa al caso di Allegri.

In un’annata calcistica che ha messo a dura prova le certezze di molte big, il Milan di Massimiliano Allegri si sta stagliando come la sorpresa più solida e, per certi versi, inaspettata del panorama nazionale. Se all’inizio della stagione le aspettative attorno ai rossoneri erano improntate alla prudenza, il campo ha restituito una realtà ben diversa. Allegri, con il suo proverbiale pragmatismo, è riuscito a trarre il massimo da un organico che molti consideravano inadatto, trasformando l’assenza di impegni europei in un vantaggio competitivo cruciale. Mentre le rivali disperdevano energie preziose tra i voli e le fatiche del martedì e mercoledì, a Milanello si è lavorato con meticolosità certosina sui dettagli tattici e sulla tenuta atletica. Il risultato è una classifica che parla chiaro: un secondo posto blindato, a soli sei punti di distanza dall’Inter capolista, che garantisce con virtuale certezza il ritorno nell’élite della Champions League.

Con l’obiettivo continentale ormai a portata di mano, la palla è passata tra i piedi di Igli Tare. Il DS albanese, architetto di un mercato che dovrà essere tanto ambizioso quanto sostenibile, è già immerso nella fase operativa. La filosofia è quella che lo ha reso celebre: scovare profili di altissima qualità tecnica prima che il loro valore diventi proibitivo, agendo d’anticipo sulla concorrenza internazionale. E proprio durante questa sosta per le nazionali, osservando i campi dove si decidono i destini dei play-off e delle qualificazioni mondiali, Tare sembra aver tirato fuori il coniglio dal cilindro, individuando un talento che sposa perfettamente la linea verde e dinamica del nuovo corso milanista.

Missione a Cardiff: Bajraktarevic nel mirino dei rossoneri

Il nome che sta facendo sussultare i radar di via Aldo Rossi è quello di Esmir Bajraktarevic, gioiello del PSV Eindhoven e astro nascente della nazionale bosniaca. Secondo quanto riportato dalla testata SportSport, gli scout del Milan sono stati avvistati in tribuna durante il recente scontro tra Galles e Bosnia ed Erzegovina per osservare da vicino l’esterno offensivo, rimasto in campo per l’intera durata del match dei play-off. Il club rossonero, tuttavia, non si starebbe limitando a un semplice monitoraggio, perché la dirigenza è apparsa estremamente colpita dalla capacità di salto dell’uomo e dalla visione di gioco del ragazzo, tanto da voler accelerare per un inserimento in rosa già nella prossima finestra estiva.

Missione a Cardiff: Bajraktarevic nel mirino dei rossoneri – milannews24.com (foto: profilo IG Bajaktarevic)

L’operazione Bajraktarevic rappresenta l’archetipo del colpo alla Tare. Acquistato dal PSV nell’inverno del 2025 dai New England Revolution, dove lo hanno definito il nuovo Robben, per una cifra vicina ai 3 milioni di euro, il calciatore ha visto la sua valutazione crescere rapidamente, attestandosi oggi sui 5 milioni di euro secondo le stime. Nonostante un contratto che lo lega agli olandesi fino al 2029, il Milan conta di far leva sul fascino della Serie A e sulla prospettiva di giocare la Champions League per strapparlo alla concorrenza. Nella sfida della Bosnia contro l’Italia, Tare avrà modo di sondare nuovamente le qualità del ragazzo, che già gode di un’ottima reputazione e di una lunga lista di pretendenti.