Gyokeres sogno proibito, c’è anche un alternativa per l’attacco del Milan: il nome

Gyokeres è il sogno per l’attacco del Milan. Nella lista dei desideri c’è un altro calciatore che gioca in Serie A

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan continua a sognare in grande per il reparto offensivo, puntando gli occhi su un profilo di primissimo livello come Viktor Gyokeres, attaccante svedese dello Sporting Lisbona. Il centravanti, protagonista di una stagione eccezionale in Portogallo, rappresenterebbe il “sogno proibito” per l’attacco rossonero, data la sua elevata valutazione. La clausola rescissoria di Gyokeres si aggira intorno ai 100 milioni di euro, cifra che il Milan spera di poter negoziare al ribasso, magari intorno ai 75 milioni.

Tuttavia, la fattibilità di un’operazione del genere rimane complessa, e per questo motivo il Milan tiene vive alcune alternative. Tra i nomi presenti sulla lista dei desideri rossoneri, resiste con forza quello di Mateo Retegui, attaccante dell’Atalanta e della Nazionale italiana. L’italo-argentino, capocannoniere dell’ultima Serie A, ha dimostrato il suo valore e la sua conoscenza del campionato italiano rappresenterebbe un vantaggio non indifferente per un rapido adattamento.

Per convincere l’Atalanta a cedere Retegui, però, servirebbe un’offerta piuttosto sostanziosa. Il club bergamasco, che lo ha acquistato dal Genoa per circa 23 milioni di euro un anno fa, parte da una valutazione di almeno 50 milioni di euro. Sebbene sia una cifra comunque alta, è considerata più “accessibile” rispetto a quella richiesta per Gyokeres e potenzialmente trattabile. La dirigenza rossonera, guidata dal nuovo direttore sportivo Igli Tare, sta valutando attentamente ogni situazione per fare un investimento mirato e complementare all’attaccante già presente, Santiago Gimenez, evitando errori e assicurandosi un vero bomber d’area per la prossima stagione.